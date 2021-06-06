الشرطة الإسرائيلية تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس".
أهم العناوين
جرينتش+2 02:27
الخارجية: اطلاق سراح ابو جابر غدا الاثنين وتسفيره للاردن الثلاثاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني