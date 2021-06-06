الخارجية: اطلاق سراح ابو جابر غدا الاثنين وتسفيره للاردن الثلاثاء

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب مساء اليوم أنه من المرجح استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح المواطن الأردني عبدالله ابو جابر يوم غد الاثنين، وسيتم نقله إلى جسر الملك حسين صباح يوم الثلاثاء المقبل .

وكان السفير ضيف الله الفايز قد اعلن في وقت سابق من اليوم الاحد، إن الوزارة تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في تل أبيب إجراءات الإفراج عن المواطن الأردني عبدالله أبو جابر من قبل السلطات الإسرائيلية التي أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أن إجراءات الإفراج عنه في المراحل النهائية.

وأضاف، في بيان صحفي، أنه وحال استكمال الإجراءات كافة، سيتم الإفراج عنه ونقله إلى جسر الملك حسين حيث أبدى رغبته بالعودة إلى المملكة، وقد قامت السفارة الأردنية بإصدار كافة الوثائق المطلوبة وسلمتها إلى الجانب الإسرائيلي، ومن المرجح الإفراج عن أبو جابر خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي رام الله قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عرقلت عملية الإفراج عن الأسير الأردنيّ عبد الله نوح أبو جابر من مخيم البقعة الذي كان من المفترض أن تتم اليوم، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه غير مكتملة.

وأكّد نادي الأسير، أن هذه الذرائع غير مستغربة، فالاحتلال وكعهده، يحاول أن يسرق فرحة عائلات الأسرى بالحرّيّة، والاحتفاء بالمناضلين ضد الاحتلال، فبعد 20 عامًا ونصف من الاعتقال لم تكتف سلطات الاحتلال بكل ما فرضته من حرمان بحقّ الأسير وعائلته على مدار هذه السنوات، بل تُنفذ أدواتها التنكيلية حتى آخر لحظة.

ومن جانبها، قالت مراسلة قناة “المملكة” إن الاحتلال الإسرائيلي منع استقبال المعتقل الأردني المفرج عنه عبدالله أبو جابر في فلسطين، وقرر تسفيره مباشرة إلى الجسر لتسليمه لأهله.

وسبق ان أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستفرج عن سجين أردني، بعد أن أمضى 20 عاما في السجون الإسرائيلية.