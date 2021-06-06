أطردوا_ممثل_إسرائيل: وسم يتصدر مواقع التواصل في المغرب



أطلق ناشطون مغاربة حملة تطالب بطرد ممثل إسرائيل في الرباط، دافيد غوفرين، والتي لاقت تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استخدم الناشطون في الحملة التي انطلقت قبل أيام وسم “اطردوا ممثل الكيان الصهيوني” على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وتفاعل معه آلاف المغاربة.

وذكر ناشطون مغاربة أن “الوسم تصدر ترند تويتر في البلاد”.

كما قام آلاف الناشطين بتغيير صورهم الشخصية على “تويتر” و”فيسبوك” وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي إلى صور ترمز إلى القضية الفلسطينية مثل علم فلسطين وقبة الصخرة.

وقال الصحفي حسن اليوسفي في تدوينة على صفحته بفيسبوك إن “سكان العاصمة الرباط يرفضون إقامة القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي دافيد غوفرين بينهم”.

بدوره، كتب الناشط رشيد بريم في تدوينة على صفحته بفيسبوك “ممثل الكيان المحتل غير مرغوب فيه بالمغرب، والتفاعل مع الحملة الرقمية هو أقل الواجب نصرة لأهلنا في فلسطين والقدس والمسجد الاقصى المبارك، التفاعل مطلوب حتى نطهر أرض المغرب التي دنسها الصهاينة”.

وحسب الإعلام المغربي، فإن الممثل الرسمي لإسرائيل يقيم في فندق بالرباط، ولم يتم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية لحد الآن، ولا يزال ينتظر تأشير الفريق التقني لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.