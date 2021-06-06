أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناُ.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الاجواء يوم الثلاثاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 10، وفي مرتفعات الشراة 26 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 36 – 20، وفي خليج العقبة 36 – 22 درجة مئوية.