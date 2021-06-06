الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية "عالم الصواريخ واقمار التجسس" الذي جندله ثوار عكا خلال معركة "سيف القدس"
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أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق
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