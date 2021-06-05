مجلس النواب يبحث استقالة النائب العجارمة بعد غد الاثنين

من المقر ان يناقش مجلس النواب، بعد غد الاثنين، طلب الاستقالة المقدم من النائب أسامة العجارمة؛ سنداً لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق جدول أعمال المجلس.

وقد أدرجت استقالة العجارمة على جدول أعمال الجلسة التشريعة من خلال ملحق جدول أعمال تضمن، إضافة لاستقالة العجارمة، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان).

ويحتاج قبول الاستقالة لموافقة نصف عدد النواب الذين يحضرون الجلسة زائد واحد، إذ لا يتم معاملة الاستقالة معاملة فصل النائب، فالاستقالة لا تحتاج لموافقة ثلث أعضاء المجلس كما الفصل.

وفي حال موافقة النواب على استقالة العجارمة فإن عليهم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي في الدالئرة الخامسة في العاصمة عمان، وفي هذه الحالة فسيخلف العجارمة من يليه في قائمته الانتخابية وهو المرشح رمزي العجارمة.

وفي حال قبول استقالة العجارمة فإنه من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء المقبل، لتمكين من يليه في القائمة أداء القسم الدستوري وذلك قبل نهاية عمر الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تنتهي يوم الخميس، الواقع في العاشر من الشهر الحالي، وإذا تعذر عقد جلسة الاربعاء فإنه من المرجح أن يؤدي النائب الجديد القسم الدستوري من خلال اجتماع خارج أسوار القبة باعتبار ان الدورة قد انتهت.