مبروك الشفاء.. تحسن كبير في الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

كشف مصدر طبي بالمستشفى التي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، أن حالتها الصحية قد شهدت تطورا خلال الساعات القلية الماضية.

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية للفنانة شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء”.

يأتي ذلك لدى بقاء الفنانة في المستشفى لفترة تزيد على شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناء على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ” ملوك الجدعنة ” وهو من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل ، محمد عبدالعظيم ، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.