عدوان 67 بالوثائق.. بريطانيا تولت خداع العرب، واسرائيل جهّزت السلاح النووي، وامريكا تعهدت بضرب مصر في حال انتصارها
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جرينتش+2 07:19
مؤرخ إسرائيلي يكشف بالوثائق ان حكام تل ابيب خططوا منذ بداية الستينيات لعدوان 1967
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