الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسـجيل 9 وفيات و494 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 739,015
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لانها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات.. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين عدم المشاركة بالتجمعات غير القانونية
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