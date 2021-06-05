لانها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات.. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين عدم المشاركة بالتجمعات غير القانونية

عمان – (بترا)- أصدرت وزارة الداخلية، مساء امس الجمعة، البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

تتابع وزارة الداخلية عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية، وتضمنت مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بسلمنا المجتمعي، ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الاردنيين.

واذ تهيب وزارة الداخلية بمواطنينا الأعزاء بأن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون، فانها تعيد التأكيد على أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات، وبأن أجهزتنا المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون، وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.