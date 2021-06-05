الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسـجيل 9 وفيات و494 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 739,015
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جرينتش+2 10:01
فى ذكراها الـ 54 تجاوز عبد الناصر نكسة يونيو فيما حققت أهدافها بعد وفاته
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