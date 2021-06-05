غداً انتهاء محكومية أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير إن يوم غد الأحد هو موعد الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأسير عبد الله نوح أبو جابر (44 عامًا) من مخيم البقعة، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا ونصف العام،

طوال سنوات أسره لم تتمكّن عائلته من زيارته سوى مرتين فقط، كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم.

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

والأسير أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرًا أردنيًا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.