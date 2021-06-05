المعارضة التونسية عبير موسى تسقط في نافورة قبالة البرلمان/ فيديو

سقطت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس عبير موسى، اليوم السبت، في “نافورة” في منطقة باردو شمالي العاصمة التونسية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عملية سقوط عبير موسي إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني للمرور في اتجاه مبنى البرلمان، حيث تجمع عدد كبير من أنصارها في مظاهرات لمساندتها في اعتصامها، الذي قالت إنها ستخوضه إلى حين “تحرير البرلمان من سلطة الإخوان” وفق قولها.

وتسببت حادثة الوقوع في النافورة التي لم تكن في وضع اشتغال، في حالة احتقان بين أنصارها، بينما تدخل عدد من الحراس المرافقين لها لانتشالها.

هذا وكانت السلطات الأمنية قد منعت مسيرات أنصار “الحزب الدستوري الحر” من الدخول إلى ساحة باردو القريبة من مبنى البرلمان قبل أن تقتحم رئيسة الحزب عبير موسي الحاجز البشري الامني وتدخل الساحة.

وقد اندلعت مناوشات بين قوات الأمن والمشاركين في المسيرة حيث منعت وحدات الأمن المحتجين من التقدم أمام ساحة البرلمان.

وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي إثر “الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية، والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل مجلس نواب الشعب”.

إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني #عبير_موسي تسقط في نافورة 😂😂

مهزلة 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/SzqkiyVtfm — الرادار التونسي 🇵🇸🇹🇳 (@tunisian_rd) June 5, 2021