عدوان 67 بالوثائق.. بريطانيا تولت خداع العرب، واسرائيل جهّزت السلاح النووي، وامريكا تعهدت بضرب مصر لو انتصرت
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الأحزاب القومية واليسارية: الهزيمة فشلت بفرض نفسها على الشعوب العربيه وحركة تحررها الوطني والقومي والاجتماعي
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