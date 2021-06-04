المقاومة تطلق النار، فجر اليوم الجمعة، على طائرات مسيرة اسرائيلية ظهرت في سماء مدينة غزة وتسقط اثنتين/ فيديو
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جرينتش+2 11:39
مبادرة مُحقة وجريئة.. حزب الاستقلال المغربي “العريق” يطالب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية من الاحتلال الإسباني
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