مبادرة مُحقة وجريئة.. حزب الاستقلال المغربي “العريق” يطالب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية من الاحتلال الإسباني

دعا حزب “الاستقلال” المغربي، امس الخميس، إلى استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الواقعة تحت الإحتلال الإسباني، مؤكدا أن الوقت حان لإثارة هذا الموضوع.

جاء ذلك على لسان “نور الدين مضيان”، رئيس الكتلة النيابية للحزب (أعرق حزب بالبلاد)، في ندوة افتراضية تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني (فكرية غير حكومية).

وقال “مضيان”: “نحن في حزب الاستقلال نؤكد أن الوقت حان لاسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين، والجزر الجعفرية والجزر المرتبطة بهما (بالبحر الأبيض المتوسط)”.

وأضاف: “لا بد من إثارة مجموعة من الملفات مع إسبانيا، والمغرب نهج أسلوبا متزنا ولكن شرس في الآن ذاته”.

وزاد: “إسبانيا عبرت عن عدائها بشكل مباشر باستقبال أمين جبهة البوليساريو (إبراهيم غالي)، وعليها أن تصحح مواقفها بغض النظر عن الإجراء الذي أقدمت عليه مؤخرا باستنطاقه”.

وأفاد بأن بلده “لا يمكن أن يقبل أجزاء الحلول في هذا الموضوع، وعلى إسبانيا مراجعة سياساتها وعلاقاتها مع المغرب وتعترف بشكل مباشر بمغربية الصحراء”.

وانتقد “مضيان”، “التعامل اللاإنساني الذي تعاملت به إسبانيا في حق المغاربة الذين عبروا إلى سبتة”.

واعتبر استخدام “العنف حتى مع الصغار استفزنا، وهؤلاء المهاجرين دخلوا لبلدهم ولم يذهبوا لأرض أخرى”، في إشارة إلى أن تواجد إسبانيا بالمدينة يمثل “احتلالا”.

وتقع سبتة ومليلة وعدة جزر في أقصى شمال المغرب؛ حيث تخضع للإدارة الإسبانية، وتعتبرها الرباط “ثغورا محتلة”.