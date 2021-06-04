مؤرخ اسباني: معظم اطباق الحلويات الاسبانية اصلها عربي

نظمت السفارة الاسبانية في عمان، بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية ومعهد ثربانتس محاضرة المستعرب الاسباني اميليو غارثيا غوميت السنوية بعنوان “المطبخ الاندلسي وارث المطبخ الاندلسي”، القاها المؤرخ وعالم الانثروبولوجيا فيرناندو رويدا غارثيا.

وعرض فيرناندو غارثيا خلال المحاضرة التي استمع لها رئيس لجنة الصداقة الاردنية الاسبانية طاهرالمصري وعدد من الوزراء والاعيان والمدعوين لتأثر المطبخ الاندلسي بالارث الغذائي للعرب والمسلمين الذين وصلوا الى اسبانيا ومكثوا فيها 8 قرون حتى عام 1492، مشيرا الى أن الغذاء العربي الاسلامي يشكل جزءاً كبيرا من المطبخ الاسباني وان 70 بالمائة من اطباق الحلويات الاسبانية اصلها عربي .

كما عرض غارثيا خلال المحاضرة للعديد من الاكلات الاندلسية وكيفية اعدادها.

بدروها، بينت السفيرة الإسبانية لدى المملكة أرانثاثو بانيون دابالوس، أهمية مثل تلك المحاضرات التي تعزز التسامح والتواصل والحوار والصلات بين الثقافات، والعلاقة بين التقاليد العربية العريقة والعالم المعاصر.

يشار الى أن غارثيا غوميث ( 1905 – 1995) هو مستعرب إسباني، صاحب العديد من ‏المؤلفات حول التاريخ والأدب العربيين قديماً وحديثاً، وقد ترجم الكثير من النصوص العربية إلى ‏الإسبانية

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