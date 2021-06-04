سر اشتراك (الاخواني) منصور عباس مع (الاستيطاني) نفتالي بينيت في الائتلاف الحكومي الصهيوني الجديد

المقاومة تطلق النار، فجر اليوم الجمعة، على طائرات مسيرة اسرائيلية ظهرت في سماء مدينة غزة وتسقط اثنتين/ فيديو
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جرينتش+2 11:39
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