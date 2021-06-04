المقاومة تطلق النار، فجر اليوم الجمعة، على طائرات مسيرة اسرائيلية ظهرت في سماء مدينة غزة وتسقط اثنتين/ فيديو

غزة – سبوتنيك

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، النار تجاه طائرات مسيرة اسرائيلية، ظهرت في أماكن مختلف في سماء مدينة غزة.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في القطاع، أن مقاطع مصورة التقطتها عدسات مواطنين في قطاع غزة، أظهرت عددا من الطائرات المسيرة في سماء القطاع، وبشكل خاص في سماء مدينة غزة.

وأشار أن الفصائل الفلسطينية المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل مكثف تجاه الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر محلية عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.

وطائرات “كواد كابتر” هي عبارة عن نوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ويتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وتستخدم هذه الطائرات بالأساس لأغراض التصوير، لكن الاستخبارات والجيش الإسرائيليان بدءا باستخدامها ميدانيا بقدرات هجومية أيضا، نظرا لقدراتها على التخفي، كما استخدمت بشكل واسع في إطلاق الغاز على المتظاهرين خلال مسيرات العودة.

وبخلاف الطائرات المسيّرة المعتادة، تأتي حوّأمات الـ”كوادكوبتر”، لتضيف مصدر تهديد للفصائل المسلحة في القطاع، لا سيما أنها تأتي بنوعيات ومهام متعددة، منها الانتحارية والاستطلاعية ومنها استخدمها الاستخبارات الإسرائيلية في وضع أموال للعملاء.

​وبدأ، صباح يوم الجمعة، 20 مايو/أيار الماضي، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندّد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.