المقاومة تطلق النار، فجر اليوم الجمعة، على طائرات مسيرة اسرائيلية ظهرت في سماء مدينة غزة وتسقط اثنتين/ فيديو
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الدور الأمريكي في حرب حزيران وتداعياته على قضية فلسطين
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