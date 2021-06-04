التعليمات الجديدة للقادمين من خارج المملكة.. الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للوافدين من 20 دولة

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الجمعة، التعليمات المحدثة للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة .

ونصت التعليمات على السماح للمسافرين متلقي المطعوم (مكتمل الجرعات وحسب نوع المطعوم) والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك صادرة عن الوجهات التالية (المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الاوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، استراليا، نيوزلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا) بالقدوم للمملكة والاكتفاء باجراء فحص PCR لهم من جهة القدوم خلال 72 ساعة التي تسبق صعودهم الطائرة من أول محطة مغادرة.

كما يستمر العمل بشرط اجراء فحص PCR داخل أي مطار من مطارات المملكة للفئة العمرية التي تزيد عن (5) سنوات وغير الحاصلين على شهادات التطعيم بمن فيهم غير مكتملي جرعات المطعوم والدول غير المذكورة بالقرار.

وبحسب التعليمات تعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية مكتملة الجرعات لقدوم أي مسافر للمملكة من أي دولة مع الأخذ بعين الاعتبار بقية الشروط.

واشارت التعليمات الى انه لا تغيير على تعليمات حجر الاردنيين القادمين من الهند أو أي دولة أخرى يتم تسميتها لاحقاً.

كما يستمر العمل باعتماد فحص PCR الصادر من أحد المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية كشرط للصعود للطائرة من وجهة السفر في حال لم تتجاوز مدته (120) ساعة، إلى جانب اعتماد منصة VISITJORDAN (GATEWAY2JORDAN) لتسجيل القادمين للمملكة خلالها، بحيث يتم توجيههم الكترونياً إما باصدار VACCINATED QRCODE أو فاتورة الدفع للمختبرات وتعتبر كشرط لصعودهم الطائرة، وستخضع هذه الوثائق للتدقيق في مطار المغادرة من قبل الشركة الناقلة وكذلك في مطار الوصول من قبل الجهات المختصة.

كما نصت التعليمات الى استمرار العمل بطلب التأمين الطبي لغير الاردنيين، وفي حال تبين تقديم المسافر لمعلومات مغلوطة سيخضع للغرامة الواردة في التعهد المنصوص عليه في المنصة.