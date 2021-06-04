الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسـجيل 9 وفيات و494 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 739,015
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التعليمات الجديدة للقادمين من خارج المملكة.. الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للوافدين من 20 دولة
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