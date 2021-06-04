ابو مرزوق يدين منصور عباس وينوه انه لا يمثل الا نفسه فقط

قال احد قادة حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، إن حكومة “التغيير” الإسرائيلية الوشيكة ستكون “أكثر تطرفا” من تلك التي قادها بنيامين نتنياهو.

كما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس القائمة العربية الموحدة (الاخواني) عباس منصور، “لا يمثل إلا نفسه فقط”،

وقال أبو مرزوق في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: “الائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفا من التحالف اليميني السابق، أما عباس منصور فلا يمثل إلا نفسه، بعد أن أعطى غطاء لطبخة نتنة تسمم انتصار أهلنا في الداخل للقدس والأقصى”.

وأضاف “صمود شعبنا أمام العدوان الأخير، كان القشة التي قضت على نتنياهو ومستقبله السياسي، فالسجن في انتظاره”.

وكان رئيس حزب” يش عتيد” يائير لبيد، قد ابلغ، مساء الأربعاء المنصرم، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بأنه تمكن من تحقيق النصاب (61 نائبا) لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، في انتظار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشكيلةيائير لبيد.

ويجري حاليا العمل على تحديد موعد لانعقاد الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالثقة على الحكومة. وبعد حصولها على الثقة تصبح حكومة رسمية.

وكان لبيد نجح في الأسبوعين المنصرمين في الحصول على موافقة أحزاب على الانضمام الى الحكومة وهي: (يمينا) اليميني، و(العمل) الوسطي، و(ميرتس) اليساري، و(أمل جديد) الإسرائيلي، و(أزرق أبيض) الوسطي، و(إسرائيل بيتنا) الي