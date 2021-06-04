إيمى سمير غانم تزور اليوم قبر والدها فى الجمعة الثانية لوفاته

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة، فى الأسبوع الثانى بعد وفاته، ونشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورة تظهر واجهة قبر والدها الفنان الراحل، فى إشارة إلى زيارته، اليوم، دون أن تتبعها بأى تعليق.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت مؤخرا صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمي سمير غانم عبر خاصية “ستورى” بموقع انستجرام على عبارة مؤثرة تمت كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: “المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها” ،فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.