وصول الشحنة الاخيرة من حصة الاردن من لقاح أسترازينيكا

وصلت فجر اليوم الخميس، الشحنة الأخيرة من حصة الاردن الأولى من مرفق كوفاكس، التي تحتوي على 146400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وبين مكتب منظمة الصحة العالمية في الاردن، في بيان، ان الشحنة جاءت بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية-مدد.

واضاف ان الدعم جاء للوقوف بجانب المملكة من أجل مكافحة فيروس كورونا، والاستجابة لاحتواء الجائحة والتصدي لها.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لوكالة الانباء الاردنية(بترا)اليوم، ان الأردن من أوائل الدول المتلقية للدفعة الثالثة من اللقاحات ضمن مبادرة كوفاكس في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبين ان الوزارة تتطلع لرفد الخطة الوطنية المتعلقة بشراء اللقاحات وتوزيعها، ورفع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح إلى 3 ملايين جرعة في نهاية هذا الشهر، في ظل الإقبال الذي تشهده منصة تطعيم كوفيد-19، ما سيسهم في تسهيل إعادة الحياة إلى ملامحها الطبيعية في أقرب وقت.

من جهته، اوضح المدير العام لشركة “أسترازينيكا – الأردن” الدكتور عبدالكريم الديسي، ان الحاجة الملحة للحصول على لقاح آمن وفاعل للتصدي لفيروس كورونا والقضاء عليه، ادت لتعاون الشركة في نيسان الماضي مع جامعة أكسفورد لإحداث تغيير ملموس في مسار الوباء من أجل إنقاذ الأرواح.

وقال ان الشركة تلتزم مع جميع الأطراف المعنية بتوفير اللقاح على نطاق واسع وعادل في جميع أنحاء العالم، بدون ربح خلال فترة الوباء.

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