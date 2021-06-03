وزير التربية: الاستعدادات للتوجيهي والعام الدراسي الجديد تسير بنجاح

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، أن الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية “التوجيهي”، وبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 تسير وفق الخطة الموضوعة.

وأشاد الدكتور أبو قديس بمستوى التنسيق القائم لهذه الاستعدادات بين المركز والميدان التربوي.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أبو قديس، اليوم الخميس، اجتماع لجنة التخطيط المركزية بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، وأعضاء اللجنة.

وبين أن جميع الملاحظات التي تم رصدها سواء من خلال الزيارات التفقدية للعديد من مراكز الامتحان في أقاليم المملكة الثلاثة، أو تلك الواردة في تقارير فرق المساءلة الميدانية، تم العمل على تصويبها، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع كوادر الميدان التربوي في مديريات التربية والتعليم والمدارس.

ولفت إلى أن خطة الاستعدادات ركزت على توفير جميع متطلبات البيئة الامتحانية الملائمة من حيث توفير المقعد المناسب، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها، وتحقيق شروط البروتوكول الصحي من تباعد بين الطلبة وكمامات ومعقمات ووضع علامات للتباعد في الساحات والممرات.

وأشار إلى أن الاستعدادات راعت كذلك احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة بحيث تكون في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق الكودات الخاصة بهم إلى غيره من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

كما أكد الدكتور أبو قديس ضرورة استمرارية عمل فرق التنسيق للاستعدادات التي تم تشكيلها من مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم لتواصل عملها خلال فترة عقد الامتحان، حرصا على تفعيل مستوى التواصل وتحديد الصلاحيات بين المركز والميدان لتلقي الملاحظات والإجابة على الاستفسارات بأسرع وقت.

وأوضح أن التنسيق والتواصل يجري بكل كفاءة وفاعلية مع جميع المؤسسات المساندة للوزارة في هذه الاستعدادات؛ وهي وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام.

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