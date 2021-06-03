وزارة التربية تعلن عن ترقية 533 معلماً وإدارياً/ رابط

قررت لجنة الترقية المركزية لرتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم ترقية 533 من المعلمين والإداريين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الرتب، وذلك اعتباراً من 24 أيار من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن الترقيات شملت جميع الرتب، حيث تقرر ترقية 120 معلماً ومعلمة إلى الرتبة الأولى (معلم)، و365 معلماً ومعلمة إلى الرتبة الثانية (معلم أول)، و13 معلماً ومعلمة إلى الرتبة الثالثة (معلم خبير).

كما تقرر ترقية 7 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الأولى (مساند تربوي)، و19 معلما ومعلمة إلى الرتبة الثانية (إداري تربوي أول)، و9 معلمين ومعلمات إلى الرتبة الثالثة (إداري تربوي خبير).

ومن المقرر صرف فرق التسكين (الحافز المادي) إلى رواتبهم عملاً بكتاب رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 2020/1/6.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الترقيات، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتقدم.

وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.jo.

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