نداء وطني للإفراج عن الأسيرين مصعب الدعجة وخليفة العنوز

تداعت مجموعة من الهيئات الشبابية القومية واليسارية وعقدت اجتماعا مع الأستاذ المحامي خالد محاجنة، محامي الأسيرين مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، الذي حيا فيها الهبة الشعبية الأردنية المساندة للشعب الفلسطيني، وأكد أن قضية الأسرى الأردنيين هي همّ فلسطيني عبر عنها أهالي الداخل الفلسطيني المحتل في الوقفة الشعبية أمام محكمة الناصرة اليوم.

وقد أكد محاجنة خطورة وضع الأسيرين في ظل تعنت أجهزة الأمن والقضاء الصهيوني، حيث قدمت النيابة العسكرية الصهيونية لائحة اتهام بالتآمر والتخطيط للقيام بعملية طعن، وهو ما سيعرض الأسيرين لأحكام وعقوبات قد تصل إلى المؤبد، مطالب بضرورة التحرك الرسمي الأردني للضغط للإفراج عن المعتقلين، وفق ما حدث في قضية هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقد حيا المجتمعون الذين يمثلون قوى شبابية وطلابية وحزبية قومية ويسارية، وبحضور ممثل عن اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، نضالات الشعب العربي الفلسطيني البطل، وأكدوا على أهمية تظافر الجهود الوطنية لأوسع عملية دعم وإسناد بالضغط على الجهات الرسمية المعنية والتواصل مع لجنة فلسطين النيابية ومنظمة الصليب الأحمر وكل الهيئات الشعبية والسياسية والنقابية، وتكثيف كل أشكال التحرك الشعبي اللازم للإفراج عن أسرانا الأبطال.

ويعتبر المجتمعون هذا البيان مفتوحا للتوقيع لكل الهيئات الراغبة بذلك.

التواقيع

اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية.

جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية.

مكتب شباب حزب البعث العربي التقدمي.

مكتب الشباب والطلبة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

إئتلاف أبناء الشتات/ عودة.

رابطة الشباب الديمقراطي الأردني ” رشاد/ حزب حشد.

شبيبة القومي العربي.

المكتب الشبابي للحزب الشيوعي الأردني.

إتحاد الشباب الديمقراطي الأردني.

المكتب الشبابي لحزب الحركة القومية.