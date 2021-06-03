طقس ربيعي معتدل مع لمسة حرارية مرتفعة نسبيا اليوم وغدا

تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت ، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 35 – 20، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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