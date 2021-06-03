صحيفة “يديعوت أحرونوت” تكشف ان بايدن كلّف السيسي التوسط مع حماس لوقف القتال بناء على طلب اسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه “كان من اللافت للنظر أن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس، قد جرت يوم الخميس 20 مايو الماضي، بعد خمسة أشهر من امتناع بايدن عن مخاطبة السيسي، إذ أن الأخير كان يتوعد بمحاسبة النظام المصري على ما يعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأضافت الصحيفة: “في الواقع، كانت إسرائيل هي التي مارست ضغوطًا على البيت الأبيض لإجراء اتصال مع السيسي، ووزير المخابرات المصرية عباس كامل في أعقاب المعركة الأخيرة في قطاع غزة. وكانت رسالة تل أبيب إلى البيت الأبيض: إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في ما يجري، فليقم المصريون بذلك، على أن يمنحهم البيت الأبيض مباركته”.

وبحسب الصحيفة، يكتسب الرئيس السيسي الآن ثقة واهتماما دوليا، ويبدو أن مصر تريد استعادة مكانتها رفيعة المستوى، وهذا يحبط ما سعت إليه الإمارات بجعل القضية الفلسطينية في هامش الاهتمام العربي، والآن يتصدر السيسي الأخبار، في كل من غزة والضفة الغربية والعالم.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي تربطه ووزير المخابرات عباس كمال علاقة وثيقة منذ عقود، تعود إلى الأيام التي شغل فيها السيسي منصب محافظ سيناء وكان كامل يعمل مديرا لمكتبه. ظل كامل بجانبه في كل مراحل صعوده، حتى عندما أصبح وزيرا للدفاع، ومن ثم رئيسا لمصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي”.

وترى الصحيفة أنه “لن يتمكن أحد، ولا حتى الرئيس السيسي وفريق مفاوضي المخابرات المصرية، من تخمين المدة التي سيستمر وقف إطلاق النار فيها. لكن المؤكد أن مصر ضربت عصفورين بحجر واحد؛ حيث فكت العزلة عن نفسها وطورت العلاقة مع الولايات المتحدة، وتسعى في الوقت نفسه إلى ​​إرسال العمال ومهندسي البناء والشركات في إطار عملية إعادة الإعمار”.