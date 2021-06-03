العشائر العربية السورية تمهل عصابة "قسد" الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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جرينتش+2 09:43
صحيفة “يديعوت أحرونوت” تكشف ان بايدن كلّف السيسي التوسط مع حماس لوقف القتال بناء على طلب اسرائيل
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