العشائر العربية السورية تمهل عصابة "قسد" الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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جرينتش+2 08:56
حتى منظمة “بتسيلم” اعلنت أن إسرائيل دولة عنصرية.. تغير المزاج العالمي بشأن المواقف والمزاعم الإسرائيلية
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