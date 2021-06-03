بعد اعتقال شهرين.. الاحتلال يفرج عن الصحفي علاء الريماوي/ فيديو

رام الله – صفا

أفرجت سلطات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، عن الصحفي علاء الريماوي بعد اعتقال اداري استمر قرابة شهرين.

فقد أفرج الاحتلال عن الريماوي من سجن “عوفر” قرب رام الله، بعد اعتقال استمر شهرين، أمضى أسبوعين منهما مضربا عن الطعام، حيث اعتقل من منزله وأعلن الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وقال الريماوي لحظة الإفراج عنه إن :”الاحتلال هو منظومة لا تريد أن يتحدث المظلوم عن مظلوميته”.

وحول إضرابه عن الطعام، ذكر أن قرار الإضراب هو احتجاج سلمي حقيقي عن صدقية القضية، مؤكدا أن الصحفي الفلسطيني يحمل أمانة نقل الحقيقة وأن الاحتلال أراد تغيب الصحفيين.

ويعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والاحتلال الإسرائيلي.

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