العشائر العربية السورية تمهل عصابة "قسد" الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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بعد اعتقال شهرين.. الاحتلال يفرج عن الصحفي علاء الريماوي/ فيديو
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