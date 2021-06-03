ايمي تستذكر سمير غانم، ولقاح فايزر ينقذ حياة دلال عبد العزيز

"لابيد" يرسل نتنياهو الى مزبلة التاريخ، بعدما نجح في تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزباً فلسطينياً لاول مرة في تاريخ اسرائيل
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