ايمي تستذكر سمير غانم، ولقاح فايزر ينقذ حياة دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وعلقت على الصورة قائلة: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، واعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وأهْلاً خَيْراً مِنْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ] .

وكانت مصادر طبية متابعة لحالة الفنانة دلال عبد العزيز، قد أكدت على تحسن حالتها الصحية، ما دفع الأطباء إلى تركها على جهاز “هاي فلو نزيل” فقط لإمدادها بالأكسجين، بدلا من جهازي “هاي فلو نزيل وباي باب”، بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

يذكر أن التحسن الذي طرأ على الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قد جاء نتيجة حصولها على لقاح فايرز الامريكي المضاد لفيروس كورونا.. تهانينا بالشفاء.

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