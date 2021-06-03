انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل11 وفاة و633 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 738,521

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 وفاة و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9500 وفاة، والإصابات إلى 738521 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 9972 حالة.

وأشار الموجز الصادر من الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2.96 بالمئة مقارنة بيوم أمس 2.65 بالمئة، وتمّ إجراء 21361 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 7358332 فحصاً.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 51 حالة، فيما غادرت 60 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 532 حالة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 636 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 719049 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية، بين الموجز أن إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، وإشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة. أما في إقليم الوسط، فبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، وإشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، وإشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة. في حين جاءت نسب القدرة الاستيعابية في إقليم الجنوب على النحو الآتي: إشغال أسرّة العزل 5 بالمئة، وإشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، وإشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

فيما توزعت حالات الإصابة على 283 في محافظة العاصمة، و92 في إربد منها 8 في الرمثا، و9 إصابات في معان، و6 في عجلون، و21 في المفرق، و28 في البلقاء، و119 في الزرقاء، و22 في الكرك، و11 إصابة في مأدبا، و19 في الطفيلة، 9 إصابات في جرش، و14 في العقبة، في حين لم تسجل أي حالة في البترا.