العشائر العربية السورية تمهل عصابة "قسد" الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل11 وفاة و633 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 738,521
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