القبض على تاجر ومروج مخدرات مسلح غرب البلقاء

ألقت قوة أمنية، صباح اليوم الخميس، القبض على تاجر ومروج للمواد المخدرة غرب البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وبناء على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات حول النشاط الجرمي لأحد الاشخاص المشبوهين بقضايا الإتجار وترويج وزراعة المواد المخدرة واستمراره بممارسة تلك النشاطات الجرمية الخطيرة، قامت صباح اليوم قوة أمنية بعد التأكد وجمع المعلومات حول ذلك الشخص بمداهمة مكان وجوده.

واضاف أن القوة الأمنية ألقت القبض على ذلك الشخص المشبوه، وبتفتيش مكان وجوده ضُبطت ثلاثة أسلحة نارية؛ احدها اوتوماتيكي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة، منها جزء مزروع داخل قوارير، وآخر منشف معد للبيع داخل أكياس متنوعة الاحجام، وكميات متنوعة من الحبوب المخدرة وكف من مادة الحشيش المخدرة. وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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