العشائر العربية السورية تمهل عصابة "قسد" الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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جرينتش+2 08:56
العشائر العربية السورية تمهل عصابة “قسد” الكردية العميلة حتى السبت للخروج من مدينة منبج وتسليمها لابنائها/ فيديو
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