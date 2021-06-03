إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

قررت محكمة صلح جزاء عمان إضافة التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات بدلا من 7 مرات في قضية نفاد الاوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، بعد تحويلها من النيابة العامة.

وعقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلستها العلنية رقم 19 في القضية، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت خلالها لشاهدي نيابة عامة في القضية، وبالتالي يرتفع عدد الشهود المستمع إليهم حتى الآن إلى 34 شاهدا من أصل 49.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس قسم التمريض في أقسام المصابين بفيروس كورونا متوسطة العناية، والمسؤول عن عدد كبير من كادر التمريض في المستشفى مؤكدا انه ابلغ في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادثة 13 من شهر آذار الماضي بانقطاع الاوكسجين، وأيد أقواله التي أدلى بها عند مدعي عام محكمة السلط في وقت سابق.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ممرضة قانونية في القضية، وجرت مناقشتها من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكين، وأيدت أقوالها التي أدلت بها سابقا لدى المدعي العام.

وتعود أحداث قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط إلى منتصف شهر آذار الماضي، حيث توفي ثمانية مواطنين بسببها، وأوقفت النيابة العامة 13 متهما على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدة توقيفهم والبالغة شهرا كاملا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة