بعد الغرق الغامض لإحدى أكبر سفن ايران العسكرية.. حريق ضخم، بعد ساعات، يلتهم مصفاة للنفط جنوب العاصمة طهران
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جرينتش+2 11:19
هكذا انتسبت ام كلثوم في العاصمة الليبية لحركة فتح عام 1969
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