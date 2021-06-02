طقس معتدل بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى السبت

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.

وتستمر الأجواء يومي الجمعة والسبت، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 9، وفي مرتفعات الشراة 27 – 8، وفي مناطق البادية 34 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الاغوار الشمالية 36 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 19، وفي البحر الميت 37 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 20 درجة مئوية.

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