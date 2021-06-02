بعد الغرق الغامض لإحدى أكبر سفن ايران العسكرية.. حريق ضخم، بعد ساعات، يلتهم مصفاة للنفط جنوب العاصمة طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة للنفط جنوب العاصمة طهران، وذلك بعد ساعات على خسارة البحرية الإيرانية لإحدى أكبر سفنها العسكرية إثر حادث غامض.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن انفجارا ضرب خطا للغاز المسال في مصفاة طهران مما تسبب في اندلاع حريق ضخم، في وقت قالت وكالة ميزان المحلية إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقبل ساعات من الحريق، أعلنت البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، ويبلغ طولها أكثر من 200 متر في خليج عمان، بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع، الثلاثاء، على متنها.

وقالت البحرية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إنه تم إجلاء طاقم سفينة “خارك” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران، مشيرة إلى أن السفينة تستخدم في مجال التدريب والدعم، وهي في الخدمة منذ “أكثر من أربعة عقود”.

لكن موقع “غلوبال سيكيوريتي.اورغ” الأميركي المتخصص في المسائل العسكرية ذكر أن السفينة هي ناقلة نفط “للإمداد” و”حاملة مروحيات” بريطانية الصنع.

وطُلبت السفينة البالغ طولها 679,5 قدما (207 أمتار) في ظل حكم آخر شاه، وسلمت عام 1984 أي بعد الثورة الإيرانية عام 1979، فيما كانت إيران في حرب مع العراق، على ما أضاف الموقع.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد التقطت كما يبدو من الشاطئ، وتظهر عمودا من الدخان يتصاعد فوق البحر، موضحا أنها تظهر سفينة خارك وهي تحترق.

وأفادت البحرية الإيرانية أن النيران اندلعت الثلاثاء “في أحد أنظمة” السفينة من دون أي توضيحات أخرى لا سيما حول أسباب الحريق.

وجاء في البيان أن فرق الاطفاء كافحت “على مدى 20 ساعة” الحريق بعد إجلاء البحارة إلى الشاطئ، “لكن نظرا إلى انتشار الحريق، فشلت عملية إنقاذ السفينة خارك التي غرقت قرب جاسك”.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن الناطق المحلي باسم البحرية بهزاد جهانيان، قوله إن النيران اندلعت على متن السفينة، امس الثلاثاء حوالى الساعة 11,00 (6,30 ت غ)، قبل أن تغرق حوالى الساعة 8,30 (4,00 ت غ) الأربعاء، فيما كانت في المياه الإيرانية، ليس بعيدا عن المياه الدولية.

وكانت السفينة، بحسب جهانيان، تقوم “بمهمة تدريب وعلى متنها نحو 400 شخص من أفراد الطاقم والضباط الطلبة”، لكن لم تسجل أية خسائر”، مشيرا إلى “20 جريحا فقط يعانون من حروق طفيفة”، كما أضافت تسنيم.

وقال بيان البحرية “كانت السفينة اللوجستية في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك حيث تعرضت إحدى منظوماتها لحريق، سرعان ما انتشر في جميع انحائها” كما ذكرت الوكالة.

من جانب آخر، قال جيريمي بيني من مكتب جينز المتخصص في الدفاع والاستخبارات إن “الإيرانيين يصفون على الدوام خارك بأنها حاملة مروحيات، لكنها في الواقع سفينة إمداد.. مفيدة جدا لأنها (كانت) الوحيدة في أسطول البحرية الإيرانية المكرسة لهذه المهمة”.

وأضاف أنها كانت أكبر سفينة للبحرية الإيرانية حتى تم إطلاق ناقلة النفط السابقة مكران، التي تم تحويلها إلى سفينة دعم متقدم في يناير.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة حوادث بحرية، حيث قتل في 2020، 19 بحارا إيرانيا خلال مناورات بعدما أصيبت سفينة حربية بنيران صديقة.

وفي أبريل الفائت، أعلنت إيران أن “سفينة تجارية” إيرانية تعرضت لأضرار في البحر الأحمر، في انفجار لم تحدد طبيعته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يومها أن السفينة استهدفت بهجوم “انتقامي” إسرائيلي بعد “هجمات سابقة لإيران على سفن إسرائيلية”.