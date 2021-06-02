بأبحاث ومقالات ونصوص إبداعية.. مجلة «عود الند» تبدأ عامها السادس عشر

لندن، حزيران (يونيو) 2021: صدر العدد الفصلي الحادي والعشرون من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري، وبه تبدأ المجلة العام السادس عشر من النشر الثقافي الراقي. أكدت كلمة العدد في هذه المناسبة على أهمية وجود المجلة كمنبر ثقافي مستقل فكريا وماليا.

أسماء حمد الله شاركت في العدد بقراءة في رواية “رأيت رام لله” للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، قالت فيها: ” استطاع مريد في روايته أن يستعير أشكالاً متعددة من تقنيات الشكل الروائي، فقسم الرواية إلى عدة فصول أطولها “الجسر”، ويأخذ كل فصل عنواناً يشير ظاهرياً إلى استقلال الوحدات السردية في الفصول، إلا أنَّ العناصر السردية ممتدة داخل الوحدات جميعها، وتشير إلى وحدة النص كبناء متكامل”.

عبد الفتاح عبدان سلط الضوء على إرهاصات الدراسات المقارنة في الأدب العربي، ويرى أن من الأدلة على أن الأدب المقارن ليس جديدا تماما أنت “العرب كانوا دائما يستحضرون المقارنة بينهم وبين الشعوب الأخرى في مختلف مناحي الحياة سواء منها الاقتصادية أو الإدارية أو الدينية أو الثقافية، ويكفينا هنا تدليلا على ذلك الكم الهائل الذي تزخر به المناظرات الدينية بين العلماء المسلمين من جهة وغيرهم من قساوسة وحاخامات وهندوسيين”.

فراس حج محمد شارك بمقالة عن حضور علم الأصوات في النشاط الثقافي العربي، وقال: ” احتفل الدرس اللغوي عند العرب بكل مظاهر اللغة من الصوت ودراسته، إلى الكلمة وبنيانها الصرفي، وما يجوز، وما لا يجوز في البنية العربية إلى نظام الجملة، وربما أيضا امتدّ إلى النص كاملا، كما هو الحال في النظر إلى النص الشعري المقفّى، وعوارض الوزن ومشاكله وجبر خلل بعض الأوزان بالمد الصوتي، وما إلى ذلك”.

عبد السلام بحاج سلط الضوء على منهج الكتابة التاريخية عند الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، ويقول: ” يرى فوكو إن علم التاريخ كباقي العلوم لا يتكون من الحقائق والأحداث التاريخية التي وقعت بالفعل في الماضي، بل تدخل فيه أيضا الأخطاء والأحداث المزيفة التي وقع فيها صناع التاريخ”.

في العدد نصوص إبداعية لكل من وهيبة قوية، وفراس ميهوب، وفنار عبد الغني، ومحسن الغالبي، وزكي شيرخان، وشفاء داود، وفداء أبو مريم. وثمة أخبار موجزة عن إصدارات موجزة. لوحة الغلاف للفنان التشكيلي الفلسطيني ماهر ناجي.

تجدر الإشارة إلى أن «عــود الـنـد» صدرت كمجلة ثقافية شهرية رقمية، وحصلت على رقم تصنيف الدوريات الدولي (ISSN 1756-4212) بعد عام ونصف من صدورها. وتحولت بعد عشرة أعوام من النشر الشهري إلى دورية فصلية. وقد أعرب ناشر المجلة عن اعتزازه بإصدار «عــود الـنـد» وصمودها طويلا في ميدان النشر الثقافي الراقي كل هذه السنوات، رغم أنها كانت ولا تزال مبادرة ثقافية حريصة على استقلالها وجودتها وتقوم بعملها على أساس غير تجاري.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.