القبض على سارق منزل جنوب عمان متلبساً بالجرم المشهود

ألقت احدى دوريات البحث الجنائي القبض على سارق متلبساً، اثناء قيامه بسرقة أحد المنازل جنوب عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، إن إحدى الدوريات التابعة لقسم بحث جنائي جنوب عمان وأثناء واجبها في منطقة الجويدة، تلقت بلاغاً يُفيد بقيام شخص بسرقة احد المنازل، وتم على الفور التحرك للمكان والقاء القبض عليه متلبساً.

واضاف إن السارق من المشبوهين ومكرري قضايا السرقات، وبحقه 33 اسبقية من السرقات والسلب وانتحال شخصية الموظفين والاحتيال، وضُبطت بحوزته المسروقات، موضحا ان التحقيق ما زال جاريا.

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