تحويل باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين إلى محكمة أمن الدولة
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جرينتش+2 12:22
القبض على سارق منزل جنوب عمان متلبساً بالجرم المشهود
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