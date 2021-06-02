تمهيدا لاعادته الى سيطرة الدولة.. العشائر العربية بشمال سوريا تحرر ريف منبج من عصابة "قسد" الكردية العميلة/ فيديو
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الردع المصرى لاثيوبيا الى يوم الدين
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