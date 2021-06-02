استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل17 وفاة و604 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 737,888

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 17 وفاة و604 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9489 وفاة و737888 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10276 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64، وغادرت 63 حالة، في حين بلغ إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 552.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 937 حالة شفاء ، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 718123 حالة.

وأضاف أن 22814 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم الاربعاء، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7336971 ، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 65ر2 بالمئة مقارنة مع يوم أمس والتي بلغت 91ر2 بالمئة.