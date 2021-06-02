تحويل باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين إلى محكمة أمن الدولة
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جرينتش+2 03:20
استشهاد الشاب فادي صادق وشحة متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي/ فيديو
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