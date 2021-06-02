تحويل باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين إلى محكمة أمن الدولة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:22
اتخاذ كامل الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني