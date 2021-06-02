اتخاذ كامل الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة

ناقش وزيرا الداخلية مازن الفراية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، أبرز الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

جاء ذلك لدى لقائهما، اليوم الاربعاء، في مبنى وزارة الداخلية بحضور محافظي الميدان “عن بعد” والأمينين العامين لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة والشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد الركن وليد قشحة، وعدد من المعنيين والمسؤولين.

وأكد الفراية في بداية الاجتماع ضرورة أن يجري الامتحان الذي يمثل مرحلة مفصلية وهامة في حياة الطالب على سوية عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، موضحا ان وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون وتوفير الحماية الامنية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية خارج قاعات الامتحان ومنع حدوث أية مشاكل او معوقات قد تحدث اثناء انعقادها.

واشار الفراية إلى أن الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية المعنية قد اتخذوا جميع الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحان، ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر إلى جانب مساندة الكوادر المشرفة على اداء الامتحان.

وأكد وزير الداخلية أهمية الالتزام بمتطلبات وشروط البروتوكول الصحي المعتمد لجائحة كورونا وذلك منذ دخول الطلبة الى قاعات الامتحان وحتى خروجهم منها.

وقال الوزير الفراية ان الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع اجهزة الدولة المعنية والمجتمع المحلي خلال الفترة الماضية، عكست ارادة الدولة بجميع مستوياتها وفئاتها والمواطنين على حد سواء بالمحافظة على قدسية الامتحان وهيبته، ومكافأة المجتهدين من الطلبة على كدهم وتعبهم خلال فترة الدراسة.

من جانبه، قال وزير التربية ان الاجتماع يهدف الى وضع وزير الداخلية والحكام الاداريين بصورة الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لإجراء امتحانات الثانوية العامة وتأكيد الدور التكاملي بين جميع اجهزة الدولة المعنية لإنجاح الدورة الامتحانية، ولاسيما وزارة الداخلية واذرعها الامنية الذين يقومون بدور مميز لضمان سير الامتحان وفقا للخطط الموضوعة لذلك.

وأضاف ان الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الاول، وبما يضمن الحفاظ على قدسية امتحان الثانوية العامة وسمعته الطيبة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وأكد الدكتور أبو قديس أهمية دور وزارة الداخلية والأجهزة الامنية في اسناد جهود وزارة التربية للحفاظ على سلامة الاجراءات المتبعة في الامتحانات منذ بدء نقل الاسئلة من مراكز مديريات التربية بمرافقة امنية وتوزيعها على مراكز الامتحان وعودتها بعد ذلك الى مراكز التصحيح وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.