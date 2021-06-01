نقابة الصحفيين الاردنييين تستنكر تعسف وكالة الانباء الفرنسية

استنكر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الزميل ناصر ابو بكر من عمله في وكالة الانباء الفرنسية لمواقفه النبيلة تجاه الدفاع عن الزملاء وما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

واشار المجلس في بيان له اليوم ان الزميل ابو بكر كان صوت الحق لحشد التاييد للوقوف الى جانب الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في فلسطين ضد تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني عليهم ومحاولة اسكاتهم عن كشف جرائم الاحتلال بحق ابناء القدس وغزة والشيخ جراح.

وبين المجلس ان فصل ابو بكر بعد عمله في الوكالة لأكثر من 20 عاما “هو قرار تعسفي خضع لضغوطات قوات الاحتلال الصهيوني”، مشيرا الى ان الزميل ابو بكر تعرض لمضايقات نتيجة مطالباته المستمرة بايقاف كل محاولات التضييق التي يقوم بها المحتل على الزملاء الصحفيين في فلسطين والتي تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين وتضاف للسجل الإجرامي لجيش الاحتلال.

وطالب المجلس الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات باتخاذ اجراءات فورية كردة فعل على هذا الفصل، واتخاذ مواقف حاسمة للحفاظ على مهنية وقدسية العمل الصحفي وعدم الامتثال لإملاءات غايتها التحريض وقمع حرية العمل النقابي.

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