رحيل المفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيط عن 86 عاما

توفي، اليوم الثلاثاء، المفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيط، عن عمر يناهز الـ86 عاماً.

والراحل من مواليد عام 1935 في تونس العاصمة، وعاش في فترة الاستعمار الفرنسي، والحرب العالمية الثانية، ودرس في مدرسة الصادقية، قبل أن يقرر استكمال دراساته العليا في فرنسا.

نشأ جعيط في عائلة من المثقفين والقضاة، وكبار المسؤولين في تونس العاصمة، وهو حفيد الوزير الأكبر يوسف جعيط، وإبن أخ العالم والشيخ محمد عبد العزيز جعيط.

حصل على الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، من جامعة السوربون بباريس عام1981، وقام بنشر العديد من الأعمال الفكرية والأكاديمية، التي صدرت باللغتين العربية والفرنسية.

وقد عمل الراحل جعيط كأستاذ زائر بعدة جامعات عربيّة وأوروبيّة وأميركية، منها جامعة ماك غيل (مونتريال)، وجامعة كاليفورنيا بركلي، ومعهد فرنسا.

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