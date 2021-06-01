بعد اعلان رئيس وزراء إثيوبيا قرب بناء 100 سد.. عمرو موسى يكشف ان سد النهضة عنوان فرعي في "خطة كبيرة"/ فيديو
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انحسار الكتلة الهوائية الحارة وأجواء معتدلة حتى الجمعة
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