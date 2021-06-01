انحسار الكتلة الهوائية الحارة وأجواء معتدلة حتى الجمعة

تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتعود الى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتبقى الاجواء يومي الخميس والجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية يوم الجمعة . وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 14، وفي مرتفعات الشراة 28 – 12، وفي مناطق البادية 36 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 39 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 41 – 22 درجة مئوية.

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