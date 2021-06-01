القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، ما أدى الى فرار المهربين باتجاه الحدود السورية، وضبط 377 الف حبة كبتاجون.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.



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