تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
أهم العناوين
جرينتش+2 09:41
العضايلة: حاجة النظام ‏للإصلاح أكبر من حاجة القوى السياسية له
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني