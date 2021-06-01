الرئيس الصيني يعلن دعم سورية بقوة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها

دمشق- سانا

تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وأشار الرئيس الصيني في برقيته إلى أن بلاده وسورية تتمتعان بعلاقات صداقة تقليدية وأن سورية من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وقال.. إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية السورية وعلى استعداد للعمل مع الرئيس الأسد لاغتنام الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام كفرصة للسعي لتحقيق إنجازات كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس الصيني.. إن بلاده تدعم بقوة سورية في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وستقدم أكبر ما تستطيعه من المساعدة لها في مكافحة وباء “كوفيد-19” وتنشيط اقتصادها وتحسين رفاهية الشعب من أجل الارتقاء بالتعاون الصيني السوري بشكل متواصل إلى مستويات جديدة.