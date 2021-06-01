تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
أهم العناوين
جرينتش+2 09:41
الرئيس الصيني يعلن دعم سورية بقوة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني