تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
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جرينتش+2 09:41
الأردن يعفي القادمين إليه جواً من عدة دول عربية واجنبية من فحص (PCR) بشرط تلقي جرعتي اللقاح
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