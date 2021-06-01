الأردن يعفي القادمين إليه جواً من عدة دول عربية واجنبية من فحص (PCR) بشرط تلقي جرعتي اللقاح

كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الثلاثاء، عن قرار حكومي اتخذ اليوم بإعفاء القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه.

وقال البلبيسي لقناة “المملكة”، إن “القرار دخل حيز التنفيذ اليوم ويشمل: السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا”.

وأوضح أنه تم “تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتبارا من 1-6-2021 على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، على أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وبيّن البلبيسي أن هذا القرار يشترط على القادمين التسجيل على منصة (visit Jordan).