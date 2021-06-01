استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 وفيات و750 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 737,284

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9472 وفاة و737284 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10852 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، فيما غادرت 95 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 568 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1180 حالة شفاء متوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 715796 حالة.

وأضاف أن 25812 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم الثلاثاء، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7314157 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 91ر2 بالمئة.