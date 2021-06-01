انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل10 وفيات و 723 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 736,534
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اخماد حريق بالأغوار امتد للأراضي الأردنية من غربي النهر
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